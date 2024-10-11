В Калужской области начали выпускать беспилотный вездеход

Машину создали в Малоярославецком районе.

В пятницу, 11 октября, о завершении испытаний и начале массового производства сообщило агентство «РИА Новости».

Создатели машины, которая получила название «Калужанин», заявляют, что она на 80% состоит из деталей серийного УАЗа.

Управляется беспилотник с помощью пульта.

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