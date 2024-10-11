Дважды судимого калужанина приговорили к исправительным работам за пьяную езду

У 30-летнего жителя Малоярославца также конфисковали машину.

Пьяный за рулем он попался в третий раз.

Лишенный прав, мужчина ехал за рулем «Киа Маджентис» будучи нетрезвым в декабре прошлого года. Автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги.

На место аварии прибыла полиция.

Мужчине предложили пройти освидетельствование, однако он отказался.

В итоге суд приговорил водителя к исправительным работам сроком на один год, также он четыре с половиной года не имеет права садиться за руль. Помимо этого, у него конфисковали автомобиль.

Пока приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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