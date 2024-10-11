Семье из Малоярославца удалось заключить договор социального найма на муниципальное жилье
Районная прокуратура провела проверку и выяснила, что власти заключили с мужчиной договор специализированного найма, вместо социального.
Надзорный орган направил иск в суд, чтобы городская администрация заключила другой вид договора.
Требования были удовлетворены, а решение суда исполнено. В дальнейшем житель региона сможет приватизировать квартиру.
11 октября об этом рассказала прокуратура Калужской области.
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