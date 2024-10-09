Житель Малоярославца оказался на скамье подсудимых за хранение взрывчатых веществ

Осенью прошлого года 41-летний мужчина нашел в доме своего деда металлическую банку с надписью «Порох охотничий бездымный Сокол».

Об этом 9 октября рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Калужанин забрал ее к себе домой. Там вещество хранилось, пока его не обнаружила полиция.

В итоге местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и со штрафом в 10 тысяч рублей.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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