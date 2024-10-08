Велосипедиста сбили в Малоярославце

Авария произошла около 17:00 в понедельник, 7 октября, сообщили в региональном МЧС.

По предварительным данным, велосипедист попал под колеса легкового «Форда» на улице Аузина.

Данные о состоянии пострадавшего человека уточняются.

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