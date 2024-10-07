Жителя Калужской области задержали за кражу нескольких велосипедов

31-летний мужчина воровал в Малоярославце и Обнинске, сообщили 7 октября в полиции.

Во всех случаях он похищал транспорт ночью из подъездов жилых домов.

На данный момент известно о четырех украденных велосипедах. Общий ущерб оценивается в 84 тысячи рублей.

Как считают в полиции, велосипеды мужчина потом продавал случайным людям.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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