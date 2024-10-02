В домах Малоярославца включат отопление с 3 октября

Соответствующее постановление подписал в среду глава администрации города Михаил Крылов.

- Уже с завтрашнего дня начнется поэтапная подача тепла во все социальные учреждения, многоквартирные дома, административные и иные здания, предназначенные для общественного пользования, - заявил чиновник.

Он также отметил, что на выходных ожидается прохладная погода.

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