В домах Малоярославца включат отопление с 3 октября
Соответствующее постановление подписал в среду глава администрации города Михаил Крылов.
- Уже с завтрашнего дня начнется поэтапная подача тепла во все социальные учреждения, многоквартирные дома, административные и иные здания, предназначенные для общественного пользования, - заявил чиновник.
Он также отметил, что на выходных ожидается прохладная погода.
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