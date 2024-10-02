В Малоярославецком районе заключили под стражу мать ребенка и ее сожителя, которые избивали малыша и угрожали убийством

Под арест попали 33-летняя женщина и ее 23-летний сожитель.

Как считает следствие, с июля по сентябрь подозреваемые причиняли физические и психологические страдания ребенку, избивая его. На нем было не менее 20 ссадин и не менее 20 кровоподтеков. Также сожители угрожали ему убийством.

Сейчас он находится у своего родного отца.

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

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