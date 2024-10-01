В Малоярославецком районе иностранец украл «Мицубиси»

45-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Об этом 1 октября сообщила региональная прокуратура.

Следствие считает, что в ночь с 9 на 10 июня обвиняемый проник в иномарку при помощи спецсредств. Стоимость машины составляет более 2,6 миллиона рублей.

Иностранец отключил сигнализацию, запустил двигатель и уехал в Жуковский район, где поставил машину в гараж.

К счастью, автомобиль нашли и вернули хозяину, а угонщику теперь грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

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