«Чери» перевернулся после аварии с лосём на трассе М3 «Украина»
ДТП произошло около 21:30 в пятницу, 27 сентября, рядом с Малоярославцем, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По сообщению очевидцев, разбились три автомобиля – «Нива», «Мицубиси» и «Чери».
При этом «Чери» оказался на крыше. Лось погиб.
По предварительным данным, травмы получил человек, находившийся в перевернувшейся машине.
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