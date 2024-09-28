«Чери» перевернулся после аварии с лосём на трассе М3 «Украина»

ДТП произошло около 21:30 в пятницу, 27 сентября, рядом с Малоярославцем, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению очевидцев, разбились три автомобиля – «Нива», «Мицубиси» и «Чери».

При этом «Чери» оказался на крыше. Лось погиб.

По предварительным данным, травмы получил человек, находившийся в перевернувшейся машине.

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