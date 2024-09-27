В Малоярославце табор цыган похитил мужчину и украл у него деньги

Дальнобойщик собирался в гости к своим родственникам, однако так и не добрался до них

На днях об этом случае рассказал РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, 63-летний мужчина обвинил представителей кочевого народа в том, что они удерживали его сутки и украли с карты почти миллион рублей. Причем предполагаемые преступники, как сообщается, до сих пор гуляют на свободе.

А при подготовке этого сюжета журналистами им поступали угрозы и оскорбления.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о противоправных действиях в отношении мужчины.

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