В Малоярославце табор цыган похитил мужчину и украл у него деньги
Дальнобойщик собирался в гости к своим родственникам, однако так и не добрался до них
На днях об этом случае рассказал РЕН ТВ.
Как сообщает телеканал, 63-летний мужчина обвинил представителей кочевого народа в том, что они удерживали его сутки и украли с карты почти миллион рублей. Причем предполагаемые преступники, как сообщается, до сих пор гуляют на свободе.
А при подготовке этого сюжета журналистами им поступали угрозы и оскорбления.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о противоправных действиях в отношении мужчины.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!