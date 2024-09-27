В Малоярославце человек погиб при пожаре в жилом доме
Трагедия произошла днём в четверг, 26 сентября, на улице Плеханова.
Деревянное здание удалось спасти от полного уничтожения, но на месте пожара найдено тело человека, рассказали в МЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
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