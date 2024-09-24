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В Малоярославецком районе зарегистрировали ребенка, который не рождался

Опубликовано: 24.09.2024 10:45 0 409
В Малоярославецком районе зарегистрировали ребенка, который не рождался

Запись акта признали недействительной

24 сентября об этом проинформировала региональная прокуратура.

Установлено, что ребенок не появлялся на свет, помимо этого, его «рождение» давало возможность отцу-иностранцу претендовать на упрощенное получение российского гражданства.

Прокуратура направила иск в суд с требованием аннулировать запись о рождении и отцовстве.

Суд его удовлетворил.

Исполнение решения взято на контроль районной прокуратурой.

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Опубликовано: 24.09.2024 10:45 0 409
Тэги: дети прокуратура
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