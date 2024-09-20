12-летнему мальчику из Малоярославецкого района выплатили компенсацию за укусы собаки
Мама школьника выразила недовольство тем, что администрация не принимала меры для отлова бездомных животных.
Инцидент произошел в мае в деревне Головтеево. В тот же день, когда ребенка укусила собака, он обратился с родственником в больницу и был госпитализирован. Ему поставили диагноз «Укушенные раны нижней трети правой голени».
Суд постановил взыскать 50 тысяч рублей с районной администрации в качестве компенсации мальчику.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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