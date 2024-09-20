Чиновника из Малоярославецкого района оштрафовали на 10 тысяч рублей

Он нарушил порядок рассмотрения обращения граждан.

Прокуратура провела проверку.

Установлено, что администрация Села Кудиново формально ответила на запрос о замене электросетевых опор и обустройстве мусорной площадки. В ответах отсутствовала конкретная информация о сроках выполнения работ и решении вопросов.

В результате должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Калужской области 20 сентября.

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