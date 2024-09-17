Бастрыкин взял на контроль ситуацию с плохой дорогой в калужской деревне
Люди обращались в инстанции, но результата не последовало.
В соцсетях сообщается, что жители части деревни Кудиново Малоярославецкого района вынуждены идти более километра по трассе, где нет тротуара или через лес, чтобы попасть в центральную часть деревни.
Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил региональный СК.
Председатель следственного комитета России поручил провести проверку и по ее завершении доложить о результатах.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!