Бастрыкин взял на контроль ситуацию с плохой дорогой в калужской деревне

Люди обращались в инстанции, но результата не последовало.

В соцсетях сообщается, что жители части деревни Кудиново Малоярославецкого района вынуждены идти более километра по трассе, где нет тротуара или через лес, чтобы попасть в центральную часть деревни.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил региональный СК.

Председатель следственного комитета России поручил провести проверку и по ее завершении доложить о результатах.

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