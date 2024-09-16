В Калужской области «Газель» врезалась в машину дорожной службы
Авария произошла в Малоярославецком районе днём в понедельник, 16 сентября, рассказали в МЧС.
По предварительным данным, водитель «Газель Некст» не заметил, что впереди идут дорожные работы, и не затормозил вовремя.
Травмы получил один из рабочих.
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