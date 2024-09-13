В ДТП в Малоярославецком районе пострадали четверо детей

Авария произошла вечером 12 сентября в деревне Верхние Горки.

В районе дома №8 на улице Грибной, по предварительной информации, 25-летний мужчина за рулем «Шевроле Ланос» выбрал неправильную скорость и не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и перевернулась.

Об этом сообщила полиция.

В итоге пострадал сам автомобилист, три 17-летних девушки и 16-летний парень.

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