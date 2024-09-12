В Малоярославецком районе столкнулись «Рено» и «Жигули»

Водителя «Логана» доставили в больницу после аварии на 135 километре дороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль».

ДТП произошло днем 11 сентября.

Предварительно, 72-летний мужчина за рулем «Рено» двигался в сторону Москвы и при обгоне столкнулся с «Жигули».

Об этом нам сообщило ГИБДД.

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