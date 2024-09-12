В Малоярославецком районе столкнулись «Рено» и «Жигули»
Водителя «Логана» доставили в больницу после аварии на 135 километре дороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль».
ДТП произошло днем 11 сентября.
Предварительно, 72-летний мужчина за рулем «Рено» двигался в сторону Москвы и при обгоне столкнулся с «Жигули».
Об этом нам сообщило ГИБДД.
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