Гигантские тыквы и арбузы вырастили в Калужской области

На огороде Елены Погосян из Малоярославца выросли тыквы в 400 килограммов и арбузы по 44 кило, рассказали 12 сентября в администрации района.

- Эти гиганты не просто овощи и фрукты — они символизируют труд и заботу, вложенные в каждое семя, которое в итоге превратилось в настоящую живую историю, - прокомментировали в администрации.

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