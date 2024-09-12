В Малоярославецком районе поймали дачного вора
В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что у нее украли садовую тачку. Через некоторое время с заявлением о краже электроинструментов обратилась и ее соседка.
Полиция установила возможного преступника. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.
Об этом в четверг, 12 сентября, рассказала пресс-служба УМВД по Калужской области.
По версии следствия, ночью парень гулял по частному сектору и обратил внимание на садовые участки, где не было хозяев.
Перепрыгнув через забор, он забрал садовую тачку, а затем перепрыгнул через соседний забор и взял электроинструменты.
На автовокзале он продал вещи, а деньги потратил.
Сейчас расследование продолжается. Молодого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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