В Малоярославецком районе поймали дачного вора

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что у нее украли садовую тачку. Через некоторое время с заявлением о краже электроинструментов обратилась и ее соседка.

Полиция установила возможного преступника. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.

Об этом в четверг, 12 сентября, рассказала пресс-служба УМВД по Калужской области.

По версии следствия, ночью парень гулял по частному сектору и обратил внимание на садовые участки, где не было хозяев.

Перепрыгнув через забор, он забрал садовую тачку, а затем перепрыгнул через соседний забор и взял электроинструменты.

На автовокзале он продал вещи, а деньги потратил.

Сейчас расследование продолжается. Молодого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.