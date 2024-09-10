15-летний мотоциклист пострадал в аварии в Детчино
ДТП произошло днем в понедельник, 9 сентября, у дома №57 на улице Первомайской, рассказали в ГИБДД.
Школьник ехал по двору и упал с мотоцикла.
С травмами подростка доставили в больницу.
Его родителям грозит штраф до 30 000 рублей за передачу транспорта человеку без водительского удостоверения.
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