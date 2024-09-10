15-летний мотоциклист пострадал в аварии в Детчино

ДТП произошло днем в понедельник, 9 сентября, у дома №57 на улице Первомайской, рассказали в ГИБДД.

Школьник ехал по двору и упал с мотоцикла.

С травмами подростка доставили в больницу.

Его родителям грозит штраф до 30 000 рублей за передачу транспорта человеку без водительского удостоверения.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.