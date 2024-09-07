В Малоярославце поймали похитителя велосипедов

57-летний мужчина ходил по открытым подъездам и присматривал транспорт, рассказали в полиции.

Известно как минимум о двух случаях кражи. Похищенные велосипеды владельцы оценили в сумме в 50 тысяч рублей.

Транспорт вор продавал незнакомцам на улице.

Сейчас велосипеды ищут. Ведется расследование уголовного дела.

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