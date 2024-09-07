В Малоярославце поймали похитителя велосипедов
57-летний мужчина ходил по открытым подъездам и присматривал транспорт, рассказали в полиции.
Известно как минимум о двух случаях кражи. Похищенные велосипеды владельцы оценили в сумме в 50 тысяч рублей.
Транспорт вор продавал незнакомцам на улице.
Сейчас велосипеды ищут. Ведется расследование уголовного дела.
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