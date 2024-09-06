Женщина погибла в столкновении двух легковушек в Калужской области

В полиции рассказали подробности об утреннем происшествии на дороге Малоярославец – Боровск.

По предварительным данным, 70-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» завершала обгон и не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Опелем».

Водитель «Фольксвагена» погибла на месте. Автомобилиста из «Опеля» с травмами отвезли в больницу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.