Женщина погибла в столкновении двух легковушек в Калужской области
В полиции рассказали подробности об утреннем происшествии на дороге Малоярославец – Боровск.
По предварительным данным, 70-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» завершала обгон и не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Опелем».
Водитель «Фольксвагена» погибла на месте. Автомобилиста из «Опеля» с травмами отвезли в больницу.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!