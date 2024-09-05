Бездомная собака напала на подростка в Калужской области
Инцидент произошел в селе Головтеево Малоярославецкого района.
В четверг, 5 сентября, стало известно о выплате компенсации пострадавшему.
Собака была бездомной, поэтому отдать 50 тысяч рублей подростку обязали местную администрацию, рассказали в прокуратуре.
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