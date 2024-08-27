Житель Малоярославца отдал мошенникам 11 миллионов рублей

Во вторник, 27 августа, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, мужчине в мессенджере написал незнакомец, который представился финансовым аналитиком и предложил зарабатывать на бирже.

Жителю Калужской области обещали доход в 300% годовых.

В течение месяца мужчина переводил крупные суммы. Мошенник уверял его, что доходность все время растет.

Но когда малоярославчанин решил вывести деньги, преступник перестал выходить на связь.

Сейчас виновника ищут.

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