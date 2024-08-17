Под Малоярославцем автобус протаранил легковой автомобиль
Авария на 114 километре автодороги А-130 «Москва – Рославль» произошла вечером в пятницу, 16 августа.
В половине десятого вечера автобус «Мерседес» чувствительно подтолкнул автомобиль «Лада Ларгус».
В результате ДТП у легковушки смята задняя часть машины.
По сообщению регионального МЧС, столкновение автобуса и легкового автомобиля не обошлось без пострадавших.
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