В Малоярославце снова прошли массовые проверки мигрантов
В отделение доставили 52 человека, рассказали 1 августа в полиции.
На нарушителей составили 14 протоколов за нарушение режима пребывания в России. 6 человек нелегально работали.
Полиция обещает продолжить подобные проверки.
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