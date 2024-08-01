В Малоярославце снова прошли массовые проверки мигрантов

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На нарушителей составили 14 протоколов за нарушение режима пребывания в России. 6 человек нелегально работали.

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