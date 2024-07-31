Обиженный житель Калужской области написал донос на знакомых

Конфликт произошел в Малоярославецком районе, сообщили 31 июля в полиции.

Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал, что на улице его ограбили двое знакомых, унеся 12 тысяч рублей. Но потом он начал путаться в показаниях и сознался, что врал.

На самом деле он выпивал со знакомыми, и мужчины поссорились.

За ложный донос обиженному мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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