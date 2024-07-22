Опубликовано видео ДТП на калужской трассе

Авария произошла вечером 21 июля на дороге А130 недалеко от Малоярославца.

Запись с регистратора утром в понедельник разместил в сети глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Между селами Спас-Загорье и Коллонтай женщина за рулем «Рено» зацепила обочину и врезалась в столб.

Травмы получили сама автомобилистка и ее пассажир.

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