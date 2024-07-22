Опубликовано видео ДТП на калужской трассе
Авария произошла вечером 21 июля на дороге А130 недалеко от Малоярославца.
Запись с регистратора утром в понедельник разместил в сети глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Между селами Спас-Загорье и Коллонтай женщина за рулем «Рено» зацепила обочину и врезалась в столб.
Травмы получили сама автомобилистка и ее пассажир.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!