16-летний подросток на мопеде погиб в столкновении с грузовиком

Авария произошла вечером в понедельник, 15 июля, на обходе Калуги у деревни Мызги Малоярославецкого района, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика «Шакман» двигался в сторону Москвы и врезался во встречного мопедиста.

От полученных травм подросток умер.

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