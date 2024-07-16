16-летний подросток на мопеде погиб в столкновении с грузовиком
Авария произошла вечером в понедельник, 15 июля, на обходе Калуги у деревни Мызги Малоярославецкого района, рассказали в полиции.
По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика «Шакман» двигался в сторону Москвы и врезался во встречного мопедиста.
От полученных травм подросток умер.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!