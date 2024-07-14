В Калужской области утонула девятилетняя девочка: возбуждено уголовное дело
В субботу, 13 июля, в карьере у села Коллонтай Малоярославецкого района утонула девятилетняя девочка.
Об этом сообщает следственный комитет по Калужской области.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно, девочка отдыхала у карьера с семьей. Взрослые оставались на берегу, ребенок был в воде один.
Следствие установит условия жизни и воспитания ребенка, а также все обстоятельства происшествия.
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