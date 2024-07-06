В Малоярославецком районе сделают музей модерна

У дома Фёдорова в прошлом году появился новый собственник.

В ближайшее время здание в санатории Воробьево будут консервировать, а саму территорию ограждать.

- Затем есть намерения начать проект реставрации и прохождения всех экспертиз. Конечно, это может составить от 1,5 до 2-х лет до момента самих реставрационных работ, но главное, есть хозяин, - об этом на днях сообщил глава района Вячеслав Парфёнов.

По задумке должно быть создано арт-пространство музея модерна. Так пояснил представитель собственника.

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