В Малоярославецком районе сделают музей модерна
У дома Фёдорова в прошлом году появился новый собственник.
В ближайшее время здание в санатории Воробьево будут консервировать, а саму территорию ограждать.
- Затем есть намерения начать проект реставрации и прохождения всех экспертиз. Конечно, это может составить от 1,5 до 2-х лет до момента самих реставрационных работ, но главное, есть хозяин, - об этом на днях сообщил глава района Вячеслав Парфёнов.
По задумке должно быть создано арт-пространство музея модерна. Так пояснил представитель собственника.
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