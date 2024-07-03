Калужские приставы выдворили из России еще 28 иностранцев
Нелегалов доставили в московский аэропорт
Покинули нашу страну 18 граждан Таджикистана, шесть человек из Узбекистана, три гражданина Туркменистана и один человек из Молдовы.
Большинство из этих мигрантов незаконно проживали на территории Малоярославецкого района.
Теперь они не смогут посещать Россию в течение пяти лет.
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