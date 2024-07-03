В Калужской области пропал 52-летний мужчина в зеленой футболке

Последний раз Александра Татарова видели в Малоярославце.

О его местонахождении неизвестно со 2 июля.

Об этом сообщил «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с сединой, глаза карие. На нем была зеленая футболка, зеленые брюки и черные кроссовки.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

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