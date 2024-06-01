На строительство обхода Детчино ищут деньги
Эта дорога давно есть в планах, но сроки выполнения работ пока так и не определены.
На днях ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области:
- Проектная документация на строительство обхода Детчино готова, но источники финансирования пока, к сожалению, не определены. Совместно с Минтрансом РФ мы ищем пути решения этой проблемы.
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