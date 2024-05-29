Центр Малоярославца закроют для машин на месяц

С 1 по 30 июня из-за работ по благоустройству нельзя будет проехать по Центральной площади.

- Будут перекрыты автомобильные дороги для проезда транспорта: ул. Успенская, 1а, ул. Успенская, 1 (въезд на территорию Военного комиссариата), ул. Ленина, 4 (въезд во двор с площади Ленина), примыкания автомобильной дороги ул. Успенская (территория вокруг Собора Успения Пресвятой Богородицы) с автомобильной дорогой А130, - рассказали в среду в администрации города.

При этом в июне будет существовать технический въезд-выезд с трассы А130.

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