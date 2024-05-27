Два «Ниссана» столкнулись в Малоярославце
Авария произошла днем в понедельник, 27 мая, сообщили в МЧС.
Водители «Альмеры» и «Примеры» не смогли разъехаться на перекрестке улиц Маркса и Соколова.
После столкновения «Ниссан Альмера» отлетел в металлический забор.
Сообщается о двоих пострадавших. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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