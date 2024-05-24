В Калужской области пропала 53-летняя женщина

Последний раз Анну Амеличкину из села Детчино Малоярославецкого района видели 19 мая.

Пока нет информации, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 164 сантиметра. У нее голубые глаза и светло-русые волосы.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.