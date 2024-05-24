В малоярославецкий детский сад поставили некачественный творог
- Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что в поставленном в детский сад твороге имеются растительные масла и жиры на растительной основе, а также несоответствие по жирно-кислотному составу, - сообщили в пятницу, 24 мая, в прокуратуре Калужской области.
Поставщика молочной продукции оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей.
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