В малоярославецкий детский сад поставили некачественный творог

- Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что в поставленном в детский сад твороге имеются растительные масла и жиры на растительной основе, а также несоответствие по жирно-кислотному составу, - сообщили в пятницу, 24 мая, в прокуратуре Калужской области.

Поставщика молочной продукции оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей.

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