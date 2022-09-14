В Калужской области иномарку занесло под «Камаз»

Во вторник, 13 сентября, на трассе А-130 в Малоярославецком районе произошло ДТП.

23-летний водитель Renault Logan ехал в сторону Малоярославца, однако не учел при этом погодных условий: на мокрой после дождя дороге на скорости его занесло, из-за чего автомобиль выехал на встречку, где в этот момент в сторону деревни Панское ехал КАМАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области, в результате столкновения пострадали несколько человек. Водителя Renault Logan с травмами доставили в приемное отделение районной больницы, а его 22-летний пассажир был госпитализирован в реанимацию.

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