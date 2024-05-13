В Малоярославце бывшей заведующей педиатрического отделения вынесли приговор за мошенничество

Женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно и оштрафовали на 50 000 рублей, сообщили 13 мая в ФСБ.

Виновница предоставила поддельные документы и оформила третью группу инвалидности. В связи с этим на получала пенсию.

Общий ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

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