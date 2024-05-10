В Малоярославце на улице заметили волка

В пятницу, 10 мая, житель Малоярославца Комрон Шарофов поделился с нами видео.

На нем видно, как по улице Калужской в Малоярославце прогуливается волк.

Мужчина с семьей снял видео поздним вечером, но фары автомобиля освещали дорогу, животное хорошо заметно.

Мужчина с семьей успел сделать фото ночного гостя.

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