Малоярославец остался без автобусов
В субботу, 27 апреля, о проблемах с городскими маршрутами №4 и №7 сообщили в районном информационном центре «Маяк».
По данным издания, перевозчик решил отозвать договор на оказание транспортных услуг и больше не работать из-за убыточности маршрутов.
При этом льготные автобусы будут ездить до 1 мая.
- В настоящий момент администрация города ищет варианты срочного решения проблемы, - пояснили в информационном центре.
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