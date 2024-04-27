Малоярославец остался без автобусов

В субботу, 27 апреля, о проблемах с городскими маршрутами №4 и №7 сообщили в районном информационном центре «Маяк».

По данным издания, перевозчик решил отозвать договор на оказание транспортных услуг и больше не работать из-за убыточности маршрутов.

При этом льготные автобусы будут ездить до 1 мая.

- В настоящий момент администрация города ищет варианты срочного решения проблемы, - пояснили в информационном центре.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.