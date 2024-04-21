В Калужской области решили законсервировать разрушенную плотину

В Малоярославецком районе местные власти не смогли отремонтировать гидротехническое сооружение.

Речь идёт о плотине севернее деревни Максимовка, по дороге на деревню Мурзино, на её плачевное состояние местные жаловались несколько лет.

В субботу, 20 апреля жители Максимовки обратились с призывом о помощи к губернатору Калужской области.

- В Малоярославецком районе прорывает плотину у деревни Максимовка, - написал на странице Владислава Шапши местный житель Максим. - Просим, пожалуйста спасите пруд.

Плотина эта беспокоит население не первый год. По словам местных жителей, еще в декабре 2021 года неизвестные уничтожили систему слива.

- Злоумышленники, вероятно, сдали части железных лотков и оголовков на металлолом, - предположили тогда местные жители.

Проблему признают и в администрации Малоярославецкого района.

- Гидротехнические сооружения у деревни Мурзино практически разрушены, - заявили в администрации района. - На прошлой неделе состоялось совещание, на котором было принято решение о их консервации, это будет сделано до конца месяца.

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