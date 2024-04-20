После взрыва беспилотника в Калужской области отключалось электричество

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в ночь на 20 апреля в Малоярославецком районе.

Взрыв произошел в районе электроподстанции. Это привело к повреждению энергетической инфраструктуры, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Из людей никто не пострадал. Как сообщил Парфенов рано утром в субботу, электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.

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