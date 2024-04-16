Новые камеры заработали на трассе М3 «Украина» в Калужской области
С 15 апреля нарушителей фиксируют в районе поворота на деревню Митинка Малоярославецкого района.
Об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Одна камера направлена на поток, следующий со стороны Калуги, другая – на поток со стороны Москвы.
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