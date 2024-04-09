В Малоярославце произошло массовое ДТП
Утром 9 апреля там столкнулись три автомобиля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, на трассе А130 в черте города водитель автомобиля ВАЗ поворачивал налево и не уступил дорогу «Фольксвагену» и КамАЗу.
В больницу с травмами попала 21-летняя пассажирка ВАЗа.
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