В Малоярославце произошло массовое ДТП

Утром 9 апреля там столкнулись три автомобиля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, на трассе А130 в черте города водитель автомобиля ВАЗ поворачивал налево и не уступил дорогу «Фольксвагену» и КамАЗу.

В больницу с травмами попала 21-летняя пассажирка ВАЗа.

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