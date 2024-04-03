Поезд убрали с переезда в Малоярославецком районе

Железнодорожный переезд в деревне Потресово вновь свободен. Ранее утром 3 апреля там остановился грузовой поезд из-за поломки тепловоза.

- Переезд освободили. Но, как пояснил начальник участка, поезд чуть позже перекроет его на выгрузку материалов для укладки путей, - прокомментировал глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Обещали уложиться в 15-20 минут. Договорились не делать эти работы с 12 до 13 часов, когда дети будут возвращаться из школы.

В четверг переезд должен быть доступен для перехода.

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