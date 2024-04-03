Сломавшийся поезд перекрыл переезд в Калужской области

Инцидент произошел утром в среду, 3 апреля, в деревне Потресово Малоярославецкого района.

- Нахожусь на месте и разбираюсь с составом, который стоит на переезде, - рассказал глава районной администрации Вячеслав Парфенов. - По предварительной информации остановка не плановая. Сломался тепловоз. Ждём другой из Обнинска, чтобы убрать состав с переезда, которым пользуются жители для перехода.

За какое время прибудет новый тепловоз, пока не уточняется.

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